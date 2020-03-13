有「香港第一名模」之稱的周汶錡與小3歲的法國籍富豪丈夫結婚近8年，婚後育有2子，沒想到丈夫竟難敵七年之癢，被媒體直擊與辣妹新歡在街上熱吻。對此周汶錡冷靜回應，「不要問我啦。」看來心情大受影響，而夫妻是否會離婚，成為外界關注的焦點。

根據《東方新地》報導，周汶錡的法國籍丈夫Julien Lepeu被拍到與辣妹約會，且地點竟是離住處5分鐘車程的海邊露天茶館茶館，作風相當大膽；2人吻得難分難捨，四唇緊貼，男方還不時用濃密的鬍子蹭蹭女方的臉，最後滿足的上車，前往下個目的地繼續開心，足見關係相當特殊。

周汶錡得知消息後臉色一沉，態度相當冷靜地說，「不要問我。」隨後便帶著2個孩子離開。而周汶錡的好友陳嘉容則緩頰，希望外界可以給他們夫妻空間處理家務。

事實上，法國籍丈夫Julien Lepeu已不是第一次出軌，早於11年前已與周汶錡訂婚，仍偷吃女歌手張羽希（原名：張苡澂）轟動一時。不過當時周汶錡選擇力挺未婚夫，還暗示女歌手只是想藉著Julien Lepeu來炒新聞。

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(中時電子報)