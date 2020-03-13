昨湯姆漢克斯自爆確診新冠肺炎，引發全球熱議，對此，澳洲昆士蘭的官員以不指名道姓的方式，實力甩鍋回應，最新幾個確診案例，都是從澳洲境外染病，再將病毒帶入澳洲！
湯姆漢克斯（Tom Hanks）在澳洲拍攝貓王傳記電影時，與妻子麗塔（Rita Wilson）兩人皆感到身體不適，有輕微發燒的症狀，篩檢後確診為新冠肺炎，本人也親自在IG證實，瞬間引發全球熱議。
對此事件，根據《好萊塢報導》 報導，澳洲昆士蘭的官員昨以不指名的方式表示，最新報導的幾個新冠肺炎確診案例皆屬非接觸性傳染，這些新案例皆是在澳洲以外的地方染病，並將病毒帶進澳洲。
而PTT上的網友也集體崩潰，「X...影帝，不要啊啊啊這個年紀」、「歐不....蘭登教授也中了QQ」、「澳洲也很可怕」、「願他平安」，另也有網友以他過去曾出演的電影回應，「住過荒島、墜機兩次、打過越戰還跳過火山...應該可以逃過這次」。
文章來源：PTT
(中時電子報)
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