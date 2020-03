View this post on Instagram

睡不著 兩件事想跟大家分享 約炮新聞過後 身邊的朋友 工作夥伴都很擔心我 可我其實心裡沒有一點忐忑 我想 正是因爲立場明確 所以並不會輕易的就懷疑自己 亦或者被動搖 而想和大家分享的是 在我自身的社群媒體平台(我有說過只討論自己平台上的言論) 我只收到了三封令人不太舒服的訊息 1是罵我蕩婦婊子比妓女不如無恥敗壞社會風氣(很長 結尾要我回頭是岸 😅看到不小心笑出了 因為我其實也很久沒約了 近些年的感情就是這兩段婚姻 是否也算‘回頭是岸?) 2是兩封表明約炮的騷擾訊息 (並沒有打算回覆) 其餘的 都是很令我欣慰的 鼓勵的字句 或是良性的討論 真的很是欣慰 總覺得我們一直在往更好的更多元尊重的路上邁進 而第二件事 是我看完了綜藝大熱門三月十一號的節目 也看了憲哥的直播 憂鬱症確確實實的使我困擾了好幾個年頭 我經過它 克服它且理解它 關於這題我想說的是 我相信憲哥是沒有惡意的 尤其是在患者面前 在這麼公開播出的節目裡頭 惡意批評藝人患者、全台的患者 不會是 也沒有必要 可也確實 我們最害怕的就是聽到你為何想這麼多?為何不往正面思考? 為何不知足呢? 這只會將我們繼續逼向深淵 是啊 我為什麼不行呢 ? 我是不是真的就是這麼糟糕呢? 一連串對自己無止盡的懷疑和自責 但這也令我思考到另一個層面 在憂鬱症幾乎痊癒後的日子 無論是和家人或是老公吵架 我都會告訴自己 只要雙方的出發點都是為對方好的 那麼我們就不要在字裡行間裡去鑽牛角尖 去折磨對方 所以即便我和顏時常依然牛頭不對馬嘴 可我們只要互相明白彼此的出發點是好的 我們對對方就不會是剁剁相逼的 即便我們事後也花了不少時間和對方溝通 釐清觀點 於是我想我們是否也能多去思考一個人的出發點是否是良善的 如果是 那麼即便是我們不認同的想法 我們可以堅定立場 但是否也能去減少自己的尖銳? 況且 憂鬱症患者可能幾乎百分之百都受過言語上的迫害 又因此 我們肯定也不希望 有更多的言語對立和難聽的字眼出現在網路 在社群 無論你有多不認同對方 當然 正可能因爲節目組認為主持人不可能在這樣的公開平台上‘貼上負面標籤‘給患者 而忽略了這段訊息帶給觀眾和患者如此不良的感受 因此我更希望節目組 甚至其他主持人能深刻的去了解憂鬱症 關心憂鬱症 往後在類似情況發生時 才能適時將不適合的段落剪掉 避免更多人對於憂鬱症有錯誤的想法和解讀 避免原先應該是要傳遞歡笑的節目令人難受與 失望 最後我想說 希望大家都能好好的 非常對立絕對不會讓我們更好 又 大家今晚去支持Ken哥的練愛吧! 我也會戴好雙層口罩去戲院支持的 #chenailingnote