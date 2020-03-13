新冠肺炎疫情擴散全球，人們也開始重視防疫觀念，不僅戴口罩，就連勤洗手也成了不可或缺的一環。近日《莒光園地》、華視女主播房業涵在臉書分享一段洗手舞影片，多變化的表情加上俏皮的動作，不少網友看完都心花怒放了起來，直呼「萌萌噠」。

房業涵昨（12日）在臉書分享影片，當時她在攝影棚播報新聞，結束時她說：「感謝今天晚上收看，我是房業涵，我們下次見。」接著音樂突然響起，她將新聞稿隨手一丟，化身防疫女神隨著音樂大跳洗手舞，結合「內、外、夾、攻、大、立、腕」洗手7字訣，呼籲大家勤洗手，最後還對鏡頭甜笑。

房業涵大跳洗手舞。（圖／翻攝自房業涵臉書）

房業涵在臉書表示，自從南韓主播在鏡頭前大玩「#AnysongChallenge」後，臉書便湧入大量訊息，要她也一起挑戰，「我一直想找個正向的教育意義，剛好，融合大家都背不起來 #洗手七字訣，看完影片應該會好好洗手了吧。」

房業涵俏皮模樣加上多變化的可愛表情，可以說是電暈不少網友，大家紛紛留言：「好會搖！防疫洗手舞」、「超棒的，感謝主播的防疫教學」、「感謝房大可愛教學，莒光女神可以多了防疫女神封號」、「流行元素與衛教內容作結合，涵總既有心也有才」。這段影片至今已有4000多名網友按讚、超過300次分享！

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)