湯姆漢克發文。（圖／翻攝自Tom Hanks臉書）

63歲影帝湯姆漢克（Tom Hanks）昨(12日)證實和老婆麗塔威爾遜（Rita Wilson）在澳洲接受新冠肺炎檢測，最後確診為陽性，成為首對感染新冠病毒的演藝圈夫妻。今稍早，湯姆漢克再發文報告近況，透露跟妻子正接受隔離治療，不會傳染給任何人，也感謝澳洲當地醫護人員的照顧。

湯姆漢克和老婆最近到澳洲拍攝貓王傳記電影，夫妻倆陸續出現了感冒症狀，麗塔不僅發燒還會忽冷忽熱，兩人29歲的兒子查特（Chet Hanks）隨後也回應已跟父母聯繫上，感覺兩人精神狀態還不錯，希望外界不用太擔心，相信一切都會沒事。

湯姆漢克稍早更新近況，他曬出夫妻合照，兩人都戴著鴨舌帽，他一手搭著老婆肩膀，麗塔露出微笑，湯姆漢克說，他和妻子想感謝當地醫護良好的照顧，兩人正接受隔離，「所以我們不會傳染給任何人」，也不會擴大疫情，會依照專家指示對抗病魔，他們會堅強面對，粉絲回說：「就算生病中，你們兩個看起來還是很好」、「希望你們早日康復」、「會一直為你們禱告」。

(中時電子報)