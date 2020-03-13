高巿警苓雅分局向上溯源逮捕詐騙集團2男1女成員。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

高雄苓雅警方本月4日逮捕詐騙集團蕭姓車手，向上溯源查出幕後共犯都是「北部坐車、南下犯案」，而且團進團出，本月11日在台南火車站逮捕2男1女，3人已取款69萬元上繳，移送高雄地檢署後依詐欺罪聲押，12日裁定收押。

苓雅警分局偵查隊透過大數據，分析出詐騙集團招募北部車手南下犯案，上午詐騙後，下午趕在銀行關門前犯案，得手後隨即搭火車北返。11日在台北、桃園、台南、高雄等地火車站部署，果然在下午見3名嫌犯在台南搭火車。

警方見機不可見，一擁而上逮捕綽號007的林姓車手頭、假冒檢察官的李姓男子，以及出面負責買車票、攔小黃的吳姓女子，起出犯案用手機4支、提款卡2張，身上還有匯款單，已將得手的69萬元從超商ATM上繳詐騙集團。

據了解，詐騙集團向家住台南的陳姓、劉姓民眾騙稱電話費未繳，並涉及刑事案件，必須監管金融帳戶，雖然詐騙老哽，2人仍不疑有他，分別領出11萬元以及58萬元給假冒檢察官的李男，直到警方登門查案，才知是騙局。

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(中時 )