行政院促轉會前副主委張天欽，欲打擊時任國民黨新北市長候選人侯友宜選情，前年召集部屬研擬操作議題，還自比「東廠」，之後遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會11日判張撤職，並停止任用二年。對此新北市長侯友宜13日三重受訪回應，「做事再做事，這是我選舉最重要的目的」。

侯友宜表示，謝謝大家關心，我只重視一件事情就是，不斷往前走，做事再做事，我們努力往前做事，這是我選舉最重要的目的，大家做好防疫工作，守護民眾健康才是當前最重要的事。

(中時 )