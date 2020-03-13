張天欽遭公懲會停任2年 侯友宜說話了 10:482020/03/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（本報資料照／葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院促轉會前副主委張天欽，欲打擊時任國民黨新北市長候選人侯友宜選情，前年召集部屬研擬操作議題，還自比「東廠」，之後遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會11日判張撤職，並停止任用二年。對此新北市長侯友宜13日三重受訪回應，「做事再做事，這是我選舉最重要的目的」。 侯友宜表示，謝謝大家關心，我只重視一件事情就是，不斷往前走，做事再做事，我們努力往前做事，這是我選舉最重要的目的，大家做好防疫工作，守護民眾健康才是當前最重要的事。 (中時 ) #做事 #侯友宜 #新北 #市長 #選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 莫健訪侯友宜 笑談防疫弦外音 04:102020/03/09 政治要聞 唐慧琳罹癌 侯友宜暖心喊話：我們都等你回來 14:542020/03/09 政治 疫情衝擊觀光 侯友宜：有空就到戶外走一走 15:302020/03/09 政治 德國萊因 獲新北捷運局IV＆V冠軍 04:102020/03/10 產業．科技 模擬疫情爆發 新北3月14日總動員 04:102020/03/10 政治要聞 侯友宜：新北學校4月前校慶園遊會大型朝會研議暫停 09:362020/03/10 政治 新北也找好防疫旅館 官員透露：鎖定郊區舊大樓 10:232020/03/10 政治 新北19座公立納骨塔 未戴口罩或發燒禁入 11:352020/03/10 社會 新北防疫旅館鎖定郊區舊旅館 衛生局長：隨時都可啟用 12:422020/03/10 政治 侯友宜直奔內政部 新泰塭仔圳都計案拍板定案 14:232020/03/10 生活 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳去哪家摩鐵偷腥？林佳新竟爆「滑進去」地點... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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