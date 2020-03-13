桃園陳姓男子在2018年5月因不滿離婚又復婚後的財產分配，狠心砍殺妻子後大卸7塊分屍還用石灰掩蓋屍臭，女兒提著裝頭顱袋子報案才驚爆全案，桃園地方法院審結去年依殺人等罪判陳登科死刑，褫奪公權終身。目前陳男在看守所，高等法院又裁定繼續延長羈押2個月。

據了解，陳姓男子與妻子1987年結婚、2016年離婚，卻在2017年8月間 登記復婚，去年5月25日，陳打電話要妻子到其住處，2人因離婚財產 分配給付一事發生嚴重爭執，陳竟拿料理刀朝簡頭部揮砍，在簡倒地 後，陳再用手摀住口鼻致死，隨後將遺體拖進浴室，用料理刀、鐵鎚 將遺體切割成左上肢、右上肢、左小腿、右小腿、下半身軀幹、上半 身軀幹、頭頸部等7部位，或裝入塑膠袋、或塞入塑膠整理箱並灑上 石灰粉，臟器分別裝入塑膠袋中，放進冰箱最底層冷凍櫃內或房間內 麻布袋內。

辦案人員發現死者遺體被亂刀分切成多塊，分裝在3個袋子和2個箱 子裡，身首異處，四肢也放在不同處，箱內灑滿石灰、內臟也放在冰 庫，避免散發異味，3樓曬衣場還有燃燒過死者衣物的鐵桶，陳嫌就 連指甲也特別修剪，滅證意圖明顯。

陳嫌供稱，「我怕被警察發現才分屍！」他過去曾在山上養雞，深 知石灰可以驅蟲、防臭，因此案發隔天中午到蘆竹花120元買石灰，撒在老婆遺體上，但對於行凶細節卻含糊帶過。

事後因女兒找不到媽媽，到父親住處發現裝有異物的袋子，拿到派出所報案，赫然才發現竟是母親的頭顱。陳男審訊時，辯稱妻子是被 「木頭阿姨」所殺與分屍，桃院函請衛福部桃園療養院鑑定，認定精神心智並無異狀，陳罪證確鑿，依殺人、毀壞屍體等罪，判處應執行死刑。

(中時電子報)