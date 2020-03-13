新冠肺炎疫情席捲全球，歐美恐慌破表，股市大跌，市場人心崩潰。財信傳媒董事長謝金河指出，「世界正在醞釀巨變」，包含美股大跌使川普的大選行情告急、義大利災情爆發恐致歐盟解體、油價暴跌使產油國經濟面臨災難，以及大陸「世界工廠」的角色也將出現變化。

謝金河在臉書發文指出，如今美國總統川普關閉了歐洲航線，又引來更大的恐慌，美國股市12日重挫2352點，是1987年10月股災以來最大跌幅，假如跌勢持續下去，勢必衝擊到美國總統選情。反而是這次疫情起源地大陸，不但資本市場穩住，還以救世主身分向歐洲伸出援手，大陸努力塑造維穩形象，與歐美的恐懼罩頂，又形成強烈對比。

他說，每一次大災難來臨，都會對其後的世局帶來巨大影響。1986年4月26日發生在烏克蘭的車諾比核電廠爆炸事件，這個事件造成重大傷亡，但蘇聯隱匿災情，後來造成巨大後遺症，這個事件後，戈巴契夫下台，到1989年柏林圍牆倒塌，舊蘇聯也跟著解體，車諾比核心區的烏克蘭，白俄羅斯紛紛宣布獨立。

這次疫情讓全世界競相互相鎖國。謝金河表示，這兩天看到印度與中國接壤的大吉嶺也封鎖邊界。飛機、郵輪停駛，這個世界流動停滯，過去奔馳數十年的全球化革命告一段落。接著往下看，這次歐盟在疫情蔓延中完全使不上力，尤其是義大利災情傳遍全歐洲，在很可能形成改變歐洲的巨大力量，接下來很可能歐盟解體，歐洲各國會各自尋求國家治理，獨立自主性會增強。再往下，也許英國脫歐後，蘇格蘭會獨立、愛爾蘭會統一，歐洲勢必有更巨大的改變。

謝金河認為，而油價跌跌不休，產油國家經濟會出現災難性的後果，中東國家及俄羅斯，委內瑞拉都會受到很大衝擊。疫情源頭的大陸，一直以來的世界工廠，全球供應鏈核心角色也會面臨改變。過去很多國家經濟都得到其挹注，未來體質不佳的新興國家會告急，而過去陸客買遍世界高抬的資產，可能會面臨價格下調的壓力。這個世界即將出現大變化，又是一次歷史性的大轉折。

(中時電子報)