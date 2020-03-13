一直有點微胖的王先生，因為工作時間長，幾乎天天都有吃消夜的習慣，直到有一天，他發現自己怎麼睡都睡不飽、身體常常不明原因痠痛，也一直感到很疲倦，問了中醫師後，才發現自己一身是毒，參加斷食排毒營後恍如新生，並體悟到少吃反而更健康。

事實上，許多排毒課程都會告訴你，透過身體斷食的方式，能夠達到治病及排毒的功效，甚至能夠調整體質，真是如此嗎？

中醫師林佩蓁表示認同並說明，人在吃東西的時候，腸胃會花很多時間去消化這些食物，一旦不進食，人體的消化需求下降了，代謝毒素的能力就會跟著上升；簡單一點來說，就是當身體不需要花很多時間來消化食物時，反而能夠刺激腸胃及其他器官，把多餘的脂肪及毒素排掉，因而達到治病與排毒的效果。

雖然斷食可以讓身體有更多的時間來代謝老廢的物質，來達到治病及排毒的功效，但仍然有一些族群不適合斷食療法。因輕斷食施行方式較為簡單，對身體的影響並不大，所以一般人皆適合，但半日斷食、一日斷食，甚至是5日斷食、7日斷食，或是更久的30天、40天的斷食，以下這幾種族群都不適合：

1、糖尿病患：尤其是血糖過低的人，在嚴格進食的情況下，會讓身體產生有毒物質「酮酸」，造成酸中毒，引起昏迷或生命危險。

2、腎臟病患：以生理學的角度來看，超過24小時沒有進食，身體會開始分解蛋白質，當成能量來源，這時會使得體內含氮量過高，造成腎臟的負擔。

3、痛風病患：斷食情況下，也會使得細胞核被分解，體內尿酸會跟著升高。

4、膽囊疾病患：若膽功能不佳，加上水攝取不足時，容易引起病情的惡化。

5、胃功能不佳者：本身患有胃潰瘍、胃曾經開過刀的人，都不適合半日以上的斷食療法，以免造成胃酸分泌出現問題，引起病情的惡化。

6、孕婦、12歲以下的小孩及虛弱的人也不適合。

很多人都會疑問，一旦施行斷食後，是要長期每週或每個月實行？還是只需實行一段時間即可不必再繼續？林佩蓁說，站在健康的角度，輕斷食大約每週施行2天為佳，半日及一日斷食則建議2～3個月1次，維持時間是越長越好，畢竟讓腸胃休息一下對身體有好處；只是，如果是5～7天的斷食，則時間要再拉長，大概3、4個月1次比較適合。

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(中時電子報)