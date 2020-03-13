行政院會日前通過《國土計畫法》修正草案，因外界質疑是以「國家重大建設」之名，替財團開了炒地皮的大門，國民黨團揚言行政院提一次，國民黨團就封殺一次。但剛剛，列入立法院報告事項的行政院版「國土計畫法部分條文修正草案」經宣讀後，儘管各在野黨全數提議退回，但在民進黨人數優勢下，經表決後，全案確定交付內政委員會審查。

值得注意的是，民進黨團當中，高嘉瑜也是贊成該案退回程序委員會，被視為民進黨新生代的她，此次投票也格外引起矚目。

行政院本國土計畫法修正草案，主要爭議內容有五個部分，分別是「增訂第二十四條第三項但書，規定應由中央主管機關審議之使用許可案及造地施工計畫，應經國土計畫審議會合議審議。」、「因應政府推動國家重大建設計畫需求，增訂上開情事得適時檢討變更國土計畫。」、「修正使用地編定辦理程序，毋須經中央主管機關核定，至其公告程序另於授權辦法中定之。」

對此，國民黨團日前表示，該修正草案沒有明確定義，讓大開後門的「國家重大建設」文字納入法條，將導致《國土計畫法》形同具文。尤其，當年制訂《國土計畫法》時，是要求縣市政府在今年4月30日公布縣市政府的國土計畫，草案中卻將時間往後延長且沒有任何時間表。

國民黨立委洪孟凱今上午更表示，行政院版的國土計畫法再修正案，就是要空白授權國家重大建設，這跟原先的國土計畫與保護完全背道而馳。

洪孟凱強調，立院5年前通過國土計畫法，就是要讓國土願景能制度化，沒想到今年全國各縣市在4月底要實現的國土計劃即將修正，行政院卻把即將到期的期限變成「一定期限」。他說，國民黨的立場很簡單，就是在新冠肺炎疫情期間、520內閣總辭之前，重大法案不應這時候提出，否則就是趁疫情之亂破壞國土。

但在剛剛，列入立法院院會今日報告事項的行政院版「國土計畫法部分條文修正草案」經宣讀後，國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團均提議退回程序委員會，盼能以時間換空間，讓社會對該修正草案有更多討論機會。但民進黨團隨即對此表達反對，因而送交表決。

過程中，國民黨團在議場高喊「反對開後門，拒絕炒地皮，反對修惡國土法！」但最終，該案仍是在民進黨團的席次優勢下，高達58人否決在野黨提出的退回程序委員會提案，也形同宣告該法已順利付委，進入實質審查。

(中時 )