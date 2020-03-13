國民黨立委吳斯懷日前向國防部要求提供國軍戰訓整備及建軍規劃資料，卻遭解讀為「身為衛環立委卻索取軍機資料」，被質疑動機。吳斯懷今天強調，自己要的資料都是公開資料，沒有機密資料，裡面到底有沒有機密，應該由國防部認定，「而不是我來說明。」

吳斯懷聲明，立法委員調閱資料並不限制其所屬委員會，且立法委員在審查預算時，亦同樣可對中央所屬各部會實施審查與監督，以上均為立法委員行使之職權。

吳斯懷說，他在協調會上有跟國防部強調，不需要提估機密資料給他，也不要告訴他機密資料內容，他只是要公開資料的彙整，便於他問政，因此他希望國防部公開說明，提供給他的資料有沒有機密資料，而不是他來說明。

吳斯懷批評，部會不要用這種方式炒作，這對所有立委合法行使職權非常不尊重，是惡質案例。他也批評這當然是國防部洩漏的消息，否則媒體怎麼會知道他在協調會上說了什麼。

吳斯懷今天也帶著他要來的資料出席國民黨團大會，說可以讓媒體查閱內容有無機密，他強調內容都是各軍種的基本數據，都是國防白皮書上的公開資料，他只是想提醒資通電軍要比照國外網軍應該擬具的方向等等，他認為是把這些事告訴媒體的人應該要出來解釋。

(中時 )