新冠病毒在全世界疫情不斷升溫，但台灣對控制疫情的嚴謹和成效，反而讓世界各國都來學習，會有這麼好的控管成果，多歸功於全民充足防疫認知，一同配合緊急擬定的各項政策法令，才能將疫情控制得宜。士林知名地標飛來發運彩行，也就防疫做出應對措施，保障消費者投注健康無虞，更主動捐贈物資給里民一同防疫。

防疫工作全民動起來，運彩行以身作則進行清潔消毒，讓顧客放心/影片來自Youtube

飛來發運彩行無私捐贈物資給里民 提升當地防疫能量

中時電子報特別訪問飛來發運彩行店長黃偉祺，了解運彩行在防疫期間所做的相關措施，他表示，有感於這波疫情來勢洶洶，運彩行必須為當地里民做些什麼，主動與里長合作，捐贈相關防疫物資給里長，再請里長發送給里民，他們認為這是店家回饋鄉里的使命。另外，飛來發的店內也以身作則做好完善防疫準備工作，每日都進行全面消毒，讓投注的彩迷們都能安心下注。

台灣運彩也提醒全台運彩投注站，務必勤加消毒，所有工作人員都配戴口罩，且無論在解說規則時，或是投注過程前後，也都能主動幫客人清潔消毒，防止疫情蔓延外，也能多加確保所有人的健康平安。

關於個人防疫 黃店長有自己的看法

黃店長認為，每個人一定要有良好的抵抗力，才能抵擋這波疫情，而提升抵抗力的方法，就是勤洗手、多到戶外運動，及充足的睡眠，也只有有將防疫工作融入日常生活中，才能真正有效杜絕疫情持續擴散。

(中時電子報)