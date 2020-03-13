對江啟臣人事改革給建言？侯友宜：相信他的智慧 10:572020/03/13 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜13日於三重簡短回應，「謝謝大家關心，相信江主席的有能力和智慧處理好」。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委江啟臣當選國民黨主席，將進行黨內改革工程，黨內人士透露，外傳將進行人事安排，媒體詢問新北市長侯友宜有無建言要江啟臣，侯13日於三重簡短回應，「謝謝大家關心，每一個都有自己的角色和定位，相信江主席的有能力和智慧處理好」。 (中時 ) #江啟臣 #侯友宜 #國民黨 #黨主席 也許您會感興趣 推薦閱讀 新主席不是世代交替？馬英九回應讓網友怒了 00:042020/03/09 政治 串起藍營世代 脫胎換骨責任大 04:102020/03/09 政治要聞 大陸會把國民黨「推」得更遠嗎？ 04:102020/03/10 論壇廣場 國民黨改革 要先求生存 04:102020/03/10 論壇廣場 江啟臣的重點不在兩岸 04:102020/03/11 論壇廣場 國民黨能為韓國瑜做什麼 04:102020/03/11 時論廣場 江啟臣這段話讓李艷秋眼睛一亮！呼籲江這樣做 10:592020/03/11 政治 羅智強：國民黨選敗不能只歸咎兩岸政策 22:472020/03/11 政治 羅智強：維持「92共識」 大陸也須盡力 23:062020/03/11 政治 動亂30年 國民黨崩解七部曲(七) 21:012020/03/12 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 蔡宜芳去哪家摩鐵偷腥？林佳新竟爆「滑進去」地點... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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