立委江啟臣當選國民黨主席，將進行黨內改革工程，黨內人士透露，外傳將進行人事安排，媒體詢問新北市長侯友宜有無建言要江啟臣，侯13日於三重簡短回應，「謝謝大家關心，每一個都有自己的角色和定位，相信江主席的有能力和智慧處理好」。

(中時 )