行政院日前提出《國土計畫法》部分條文增修草案，遭在立法院野黨團質疑是空白授權引發爭議，民進黨團決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；行政院核定國家重大建設不受通盤檢討限制部分，也將限縮在新能源、文化、農業等3領域。黨團幹事長鄭運鵬表示，因應修法期限緊迫，黨團會議決議，如果在野黨今在立法院會阻擋此案交付委員會，將會進行表決一致投票反對，對於修法任何意見都可以在委員會審查時溝通討論。

現行制定的國土計畫法，依法各縣市需訂出國土計畫的期間於今年4月30日到期，行政院日前通過國土法修法草案送立院審議，其中，延長各縣市通盤檢討期限，放寬為一定期限，同時行政院核定之國家重大建設計畫將不受通盤檢討的限制，遭在野黨團和民間團體質疑是「開後門」。

民進黨團今上午召開國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會，民進黨內政委員會召委管碧玲表示，由於行政院送案修法時間緊迫，如果沒有延長國家跟各縣市政府會有適法性問題，這個時間提出修法絕對不是要趁疫情偷渡法案。

面對外界反彈聲浪大，管碧玲說，行政院提出的修法草案授權很廣泛，勢必要有所限縮，以達到牽制平衡，所以草案送進委員會後，民進黨團將會提出修正動議，要求全國性期限延長1年，地方延2年；至於行政院核定重大公共建設，將限縮在新能源、文化、農業等3領域，讓國土計畫法修訂不會有破壞國土的疑慮。

(中時 )