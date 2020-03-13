2019冠狀病毒（COVID-19）蔓延全球，病毒爆發源頭眾說紛紜，外界普遍公認是源自武漢的海鮮市場。不過中國外交部發言人趙立堅3月12日於Twitter上提出不同觀點。
趙立堅在推文中表示，從美國疾病控制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）出席國會聽證會的言論來看，他質疑美國零號病人在美國出現的時間、（當時）被感染人數以及接診醫院的名字。
他還指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。不過趙立堅或北京方面並沒有就有關說法提供證據，而美國至今所公開的資訊亦沒有相關內容。
美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert OBrien）3月11日在出席一場活動時指責中國在疫情爆發初期採取的應對舉措不力，其中包括沒有對醫生及時提供疫情信息以及隱瞞疫情等，此舉導致全球失去了兩個月的時間應對疫情，而如果美國政府此前曾獲取病毒的基因排序，那麼疫情也不會在全球範圍發展成這樣。
(中時 )
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