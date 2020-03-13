在第五度延長對中國通訊設備大廠華為的豁免其後，美國總統川普當地時間12日簽署法案，限制郊區電訊商利用政府補助購買華為、中興與其他危及國家安全的中國電訊商的設備。

根據法例，美國聯邦通訊委員會（FCC）將設立補助小型電訊商計劃，檢視及更換危及國家安全的電訊設備。華為反對有關計劃，指該公司設備沒有危及美國國家安全。

美國當地時間11日第五度豁免華為出口禁令，意味著華為在被列入實體清單的這一年依然能與美企維持部分交易。美對華為本次延長豁免期維持45天，但相較過去大幅提早宣布時間，出乎市場意料。

不過，根據路透引述消息人士報導，法國將批准5G網路使用部分華為設備。消息指出，法國網路安全機構ANSSI即將告知電信運營商，在其法國5G網路建設中允許業者使用的設備，但尚未公佈任何決定。

但消息也說，雖然不打算完全禁止華為，不過原則是讓其遠離核心行動網路。

(工商 )