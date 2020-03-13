華擎（3515）2019年度營運受惠主機板、顯示卡及伺服品、迷你電腦IPC業務同步增揚下，全年營收年增31.6％、以134.15億元站上高點，雖毛利率和營業利益率雙率雙降，分別下滑至18.18％、5.72％，稅後淨利仍回升至近六年高點、達5.97億元，稅後EPS為4.95元。

華擎12日董事會亦決議將發放每股4元的現金股利，配發率達8成以上，發放總額近4.83億元，與前一年度相當。

今年以來，華擎延續在去年度連續12個月營收正成長走勢，1、2月營收皆持穩以兩位數增幅走升，累計前兩個月合併營收24.61億元、年增逾33％，續站其上市以來同期新高。

由於板卡產線集中於越南，在這波自中國爆發的COVID-19（新冠肺炎）疫情中，並未受到延遲復工的影響，加上在中國以外的板卡市場需求仍維持相當能見度，可望推助其今年第一季板卡銷售動能持穩增溫。

另一方面，受到疫情影響的伺服器及IPC在陸產線，2月產能利用率偏低，華擎預估產出狀況在復工率逐周提升下，平均3月份其復工率已可回復至70～75％，第二季將恢復正常，目前手上仍供應不及的訂單，將推延至第二季逐步消化。

展望第二季，法人看好華擎在伺服器及IPC業務出貨回穩，加上首季客戶訂單的需求遞延效益，預估將拉抬其伺服器及IPC業務季增力道。至於在板卡業務部分，儘管首季華擎並未受到太大影響，惟第二季進入歐美市場淡季，預估其出貨動能將走緩。

華擎則指出，若疫情在歐美市場持續升溫，恐將對其板卡後續市況帶來隱性風險。華擎也將密切關注疫情及市況之變化，適時調整營運腳步。

(工商 )