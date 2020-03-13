新加坡歌手文慧如常在IG上直播彈唱、聊天，本周巧遇白色情人節，她特選〈告白氣球〉、〈兜圈〉、〈A thousand years〉等應景歌曲演唱，當被歌迷問到如何度過理想情人節時，文惠如直說：「情人節喔！要花錢，簡單吃個好吃的就可以了，而且一整年好多節要過，跨年、農曆新年、二月情人節與聖誕節等好多節日，都很燒錢。」非常務實。不料卻有歌迷留言回覆：「四月也很燒錢，因為清明節。」讓大家傻眼又忍不住大笑。

近期新冠肺炎疫情日趨嚴重，文慧如表示出門一定會戴口罩，也會多洗手，注意自身清潔，保持平常心，不會太過於恐慌緊張。直播當天因為又要彈琴、又要手拿薯條雞塊進食，她也在直播前特別拿出酒精棉片和一般濕紙巾做好清潔準備。平常外也會特別清潔手機，避免過多細菌在手機上。

自曝跳舞太容易同手同腳的文慧如，常被笑說肢體卡卡不協調，一心想雪恥的她，最近也開始舞蹈課的訓練，已經上了三堂課，日前更在IG限時動態發布練舞影片。影片上傳後收的不少歌迷私訊給予肯定，讓她舞蹈信心倍增，身旁的工作人員更打趣說：「不如今年就來發一張唱跳專輯吧！」

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(中時電子報)