南投縣仁愛鄉長吳文忠涉多件工程收受回扣，前日由台中航業調查處等單位帶回偵訊，當晚依違反貪污治罪條例罪嫌聲押，因為有一位擔任白手套的廠商，意外供出有力人士就是吳男，所以台中地院昨日將吳男收押禁見，南投縣府決定將先暫停吳男的鄉長職務。

由於吳男涉及多件小型工程收取回扣，早就被盯上，加上有人願意坦白從寬，作證供出想要讓工程草草結案的人，原來就是鄉長吳男，所以由台中地檢署指揮台中航調處等單位，前日到仁愛鄉將吳文忠帶回台中偵訊，並且搜索鄉公所和鄉長室，還查扣40餘件工程資料，也帶回20多人調查，後來是從其中一個擔任白手套的廠商發現吳男也有參與。

因為仁愛鄉公所多年來已經有好幾位鄉長，因為自身涉入工程弊案而被起訴或撤職，所以吳文忠遭聲押獲准後，仁愛鄉公所員工獲知此事後氣氛低迷，但不願多談論。

南投縣副縣長陳正昇表示，依照地方制度法第78條規定，鄉鎮市長依刑事訴訟程序被羈押者，由縣政府停止其職務。再依地方制度法第82條規定，鄉鎮市長停職者，由縣政府派員代理。因此等民政處公文簽上來後，會請縣長林明溱派員代理。

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(中時電子報)