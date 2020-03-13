美股周四再遭血洗，道瓊指數暴跌近10％，標普500及那斯達克指數墜入熊市，台股今（13）日開盤後摜破萬點，一度崩跌786.17點、跌幅達7.54％。鴻海（2317）股價連帶遭殃，開低後重挫6.43％至69.9元，直探去年2月11日以來近13月低點。

鴻海股價跟隨台股暴跌，市值失守兆元關卡、一度下探9690億元。不過，隨著低檔承接買盤敲進，鴻海股價跌幅開始緩步收斂，收復70元關卡，截至10點22分下跌4.42％、為71.4元。三大法人本周迄今持續偏空，近5日合計賣超鴻海達9萬6133張。

受新冠肺炎疫情打亂中國大陸廠區復工進度，鴻海2020年2月自結合併營收僅2174.6億元，月減達40.35％、年減達18.13％，創近8年半新低。累計1～2月合併營收5280.25億元，年減達14.37％，亦為近8年同期低點。

鴻海董事長劉揚偉3日線上法說時指出，受新冠肺炎疫情影響，中國大陸廠區域預計3月底前可恢復季節性正常產能。預估首季消費暨智慧產品、企業產品、運算產品季減、年減率均將大於15％，元件與其他產品則預期季減逾15％、年減約10％。

劉揚偉表示，目前產業市況看來是「2絕3窮」，預期在訂單遞延效益顯現下，今年首季、第二季狀況可能與過往顛倒，使上半年仍有機會持平去年同期。全年營收展望可能微幅下修，但AI、半導體、5G科技等帶動的長期成長動能將不受疫情影響。

鴻海創辦人郭台銘12日露面時認為，近期全球股市潰堤主要是受國際油價崩跌影響，並非新冠肺炎疫情。今年全球經濟續處於不穩定狀態，消費市場能否持續成長亦是關鍵，若連美國消費信心都下降，終端消費需求無法提振，則全球經濟均將受到影響、面臨挑戰。

(時報資訊)