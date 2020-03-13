美股消息面：

1.全球股市暴跌，以及美國宣布對歐洲全面實施入境限制，加深對原油需求前景的憂慮，周四國際油價一度重挫逾8%，紐約4月期油收跌1.48美元或4.5%，為每桶31.5美元。

倫敦布蘭特5月期油收跌2.57美元或7.2%，為每桶33.22美元。4月汽油期貨大跌19.2%，收在每加侖89.75美分，創下2008年12月30日以來新低。

2.新冠狀病毒疫情升級為全球大流行，金融市場湧現恐慌拋售潮，就連有避險天堂之稱的黃金亦難倖免，周四紐約4月期金收跌52美元或3.2%，為每盎斯1590.30美元，跌破1600美元大關，並創下2月28日以來最低價，盤中最低跌至1560.40美元。5月期銀收跌77.1美分或4.6%，為每盎斯16.005美元。

3.世界衛生組織（WHO）宣布新冠狀病毒疫情已經演變為全球大流行，以及美國宣布對歐洲全面實施入境限制，周四歐洲股市暴跌，泛歐指數Stoxx 600急挫11.48%，收在294點，失守300點大關，並創下歷來最大單日跌幅。

4.美國勞工部公布，上周（截至3月7日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少4000人，為21.1萬人，低於市場預期的22萬人。

上周初次請領失業救濟金人數4周均值為21.4萬人，較前一周增加1250人。截至2月29日止當周，美國續領失業救濟金人數較前一周減少1.1萬人，為172.2萬人，少於市場預估的173.3萬人。

5.紐約聯準銀行宣布，本周將為隔夜貸款市場挹注1.5兆美元資金，並開始購買更多不同年期的美國公債，做為每月的購債操作之一。這表示聯準會可能超前部署危機時期的政策工具。

6.紐約聯準銀行擴大挹注銀行體系流動性，美國較長期公債殖利率上揚，10年期指標公債殖利率尾盤升至0.882%。30年期公債殖利率升至1.481%。

(時報資訊)