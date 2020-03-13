春暖花開，動物也不一樣囉！近日有些民眾發現台北市立動物園溫帶動物區內的山獅們竟然趴在地上嚎叫不停，持續發出彷彿嬰兒哭鬧的聲音。「是不是受傷了啊？」「一直叫、好有活力呀！」「好像獅子喔！」這些說法在保育員聽來可是既無奈又有點好笑，原來這些聲音所表達的，其實是雌性山獅們「喵喵」、「喵妃」及「喵糖」的發情徵兆！

近日山獅們常趴在地上嚎叫不停，其實是雌性山獅們發情徵兆(喵喵)。（台北市立動物園提供）

雌山獅開始發情的時間，大約在每年冬末初春之際，已經達到性成熟的山獅「喵喵」、「喵妃」及「喵糖」，於近日出現發情徵兆，開始頻繁地發出強烈的嘶吼聲、並搭配趴下或蹲低屁股四處磨蹭等行為，還會因個體差異出現食慾下降、彼此親近或是靠近撒嬌的動作。雄性的山獅則不會自主發情，主要是在受到雌性個體發情的影響後，才會開始嚎叫或接近對方。

看見、聽見雌山獅高調地吸引大家目光時，可別誤會是牠們在受傷求救喔！。（台北市立動物園提供）

平常生活在一起的母女三獅「喵喵」、「喵妃」及「喵糖」，感情相當好，尤其年輕的「喵妃」和「喵糖」時不時會打鬧在一起，遙想當年山獅寶寶「太、妃、糖」們毛皮還布滿斑點、走路搖搖晃晃的模樣，轉眼間已經都是成熟的「大人」了。在「太、妃、糖」還小時，媽媽「喵喵」總是無怨無悔的將食物讓給兒女們優先享用，而現在發情時也能看到「喵喵」親暱的舔「喵妃」和「喵糖」，親子場景溫暖人心。

氣溫逐漸回升，近日有些民眾發現山獅們常趴在地上嚎叫不停(喵喵)。（台北市立動物園提供）

山獅發情時會不停的發出嘶吼聲，有時會讓遊客誤以為是疼痛的哀嚎，事實上野生動物在受傷時並不像人類會馬上向四周呼喊、尋求救援，而是會盡量低調、避免刷存在感，為的就是不讓其他動物發現自己正處於不舒服的狀態。

雌山獅發情時會不停的發出嘶吼聲(喵妃)。（台北市立動物園提供）

發情時則會為了吸引伴侶而努力展現自我，因此遊客看見、聽見山獅或是其他動物們高調地吸引大家目光時，可別誤會是牠們在受傷求救喔！那可是牠們正尋找牠們的「春天」呢！

雌山獅開始發情的時間，大約在每年冬末初春之際(喵糖)。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)