新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球持續升溫,為了主動防疫,降低群聚感染的機率,許多大型展覽都宣布停辦或延期來因應。在遊戲開發者大會(GDC)、亞洲消費性電子展(CES Asia)紛紛宣布延期後,漢諾威工業展(HANNOVER MESSE)以及紐約車展(New York Auto Show)也不約而同先後宣布延期舉辦。

漢諾威工業展延期至 7/13-7/17

原定 4 月 23 日至 27 日在德國漢諾威舉行的漢諾威工業展,因新冠肺炎病毒對於全球的影響不斷擴大,主辦單位德國漢諾威展覽集團(Deutsche Messe AG)已經宣布延期至 7 月 13 日至 17 日舉行。漢諾威工業展是世界上規模最大的工業技術博覽會,選在德國北部城市漢諾威的漢諾威展覽中心舉行,每年約有6000個參展商及約200,000個參觀者參與,自 1947 年便創立。而由於電腦展業衰退,也在德國漢諾威舉辦的漢諾威電腦展(CeBIT)在 2018 年告終,2019 年便不再舉辦,相關展覽內容將會併入漢諾威工業展。

紐約車展與日內瓦車展同病相憐 宣布延期

相對於日內瓦車展(原定3月2日開放記者參觀、3月3日至15日開放大眾進場)因為舉辦日期更早,還不及針對新冠肺炎疫情緊急應變而宣布取消;預定在 4 月 10 日至 19 日在美國紐約賈維茨會議中心(Jacob K. Javits Convention Center)舉行的紐約車展,已宣布延期到 8 月 26 日至 9 月 6 日舉行,是目前宣布延期的大型展覽中,推遲最久的展覽。

紐約車展已經有 120 年歷史,外媒報導指出「The show must go on」是他們的 DNA,因此雖然全美新冠肺炎疫情擴大,主辦單位 Greater New York Automobile Dealers Association 並沒有宣布取消,乃是在與合作夥伴溝通後決定延期舉辦。主辦單位指出延期的決定是為保護參加者、參展廠商以及其他與會人士的緣故。

其他大型展會也受到影響

因為新冠肺炎疫情受到影響的大型展覽或是單一廠商舉辦的大型活動,都紛紛受到影響。自今年 2 月份起,取消的展覽包含全球行動通訊大會(MWC)、日本影像器材展(CP+)、SWSX音樂節、美國 E3 電玩展,以及 Facebook 還有 Google 預定在 5 月份舉辦的開發者大會。

目前由於美國當地新冠肺炎疫情升溫,包含 Adobe 以及日本光學大廠尼康(Nikon),還有美國企業 AJA,都已經宣布主動退出美國廣播協會器材展(National Association of Broadcasters, NAB)。NAB 2020 預定在 4 月 18 日至 22 日在美國拉斯維加斯舉行,目前主辦方仍舊宣稱不會撤展的立場。但在 Adobe 以及 Nikon 等主流品牌宣布退出以及美國新冠肺炎疫情延燒的情況下,會不會出現退展骨牌效應,讓 NAB 步上 MWC、GDC、E3 等展覽的後塵而被迫取消或延期,後續將持續觀察。

(中時電子報)