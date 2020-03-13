外傳國安基金委員會今天下午將召開臨時會，行政院發言人Kolas表示，國安基金今天沒有會議，但因應疫情衝擊，正審慎觀察股匯市行情，隨時因應。面臨疫情衝擊，行政院每日掌握股匯市變動，將盡全力穩定市場，請民眾安心。

武漢肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數崩跌2352點，創1987年「黑色星期一」以來最糟表現，台股開盤重挫直接摜破萬點。財政部長蘇建榮今天在股市開盤前親上火線喊話，國安基金將密切關注，適時因應，若有必要不排除召開臨時會進場。

外傳國安基金委員會下午將召開臨時會，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯?尤達卡）告訴中央社記者，國安基金今天沒有會議，但因應疫情衝擊，正審慎觀察股匯市行情，隨時因應。

Kolas指出，自2016年政黨輪替以來，國安基金就沒有進場過，儘管台灣的股匯市歷經幾次衝擊，期間也發生過因國際市場波動與美中貿易戰單日跌落萬點的紀錄，但因為台灣總體經濟面扎實穩健，危機過後依然可快速止跌回升，在全球股市中表現相對穩定。

Kolas表示，面臨疫情，政府不敢鬆懈，國安基金戰戰兢兢，信賴國安基金獨立、審慎、專業的判斷。本次全球面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的衝擊，行政院依然如履薄冰，每日掌握股匯市變動，將盡全力穩定市場，請民眾安心。（編輯：張良知）1090313

(中央社)