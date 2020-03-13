繼戈貝爾之後，爵士明星射手米契爾成為第2個新冠肺炎檢測呈現陽性的NBA球星，他在13日特別發IG動態感謝大家關心與支持，更強調會聽取醫療人員建議，不少NBA球星也在貼文回覆早日康復的祝福，畢竟他不像戈貝爾那麼白目！

「感謝大家自從聽到我的檢測結果呈現陽性消息以來的幫助，我們都在努力更了解情況的嚴重性，」米契爾在IG貼文且附上自己場邊照片表示，「希望大家能夠繼續進行自我教育，且意識到我們必須要為自己的健康與身邊的人的幸福負責。」

「在此我相當感謝奧克拉荷馬州當局在檢驗過程當中給我的協助，以及爵士全隊每個人的大力支持，我將會繼續聽取醫療人員的建議，希望我們大家可以團結在一起，不僅相互幫助，也要一起幫助需要我們幫助的身邊所有人。」米契爾說。

《The Athletic》權威記者查拉尼亞報導，目前爵士所有相關人士的58份新冠檢驗結果，只有米契爾呈現陽性反應，除了米契爾、戈貝爾兩人可能續留奧克拉荷馬市接受治療，其他爵士球員已經搭機飛回鹽湖城，準備接受14天居家隔離。

(中時 )