鼻子癢和眼睛癢在感冒的病人身上是很少見的，不過過敏性鼻炎的患者卻很常出現；相對的，過敏性鼻炎病患很少出現喉嚨痛、肌肉酸痛或發燒的情況，除非合併鼻竇炎，否則通常不會發燒，也很少出現喉嚨痛、肌肉酸痛、活動力下降等情形。

中國醫藥大學附設醫院台北分院中醫師顏宏融認為，要分辨感冒還是過敏並沒有那麼困難。簡單來說，過敏患者的症狀發作時機點，會有時間性和環境性，所謂的時間性就是早晚氣溫較低時，症狀才會出現，或是在季節交替時才出現；而環境性指的就是過敏原的環境，或許是冷氣房當中有過敏原，也可能環境的空氣遭到污染，都會誘發過敏現象。

因此，過敏很可能長達1個月天天都發生，但發作的長度可能是短暫的，時間從數分鐘到數小時都有可能，發作之後又可迅速恢復常態就和平常人沒兩樣。至於一般的感冒症狀則會導致一整天的不舒服，但只要經過3～5天的治療與休息，一般來說都可以痊癒；因此，如果超過5天以上的感冒症狀都沒有改善，就要懷疑可能是過敏。

分辨出是感冒還是過敏後，才不會出現無效治療的情況，因為當感冒發生的時候，大部分的人會去看西醫，因為覺得服用西藥來緩解症狀最快最有效，一般醫師會開退燒、消炎、止痛等藥物，改善患者因感冒帶來的不適。但如果是過敏性鼻炎當作感冒來醫治的話，頂多只能暫時緩解過敏症狀，由於只是治標不治本，隔天同一時間過敏情況還是會再發生。

最令人害怕的是，過敏症狀沒有控制好的話，恐怕會引起併發症，其中最嚴重的就是氣喘，大約有3成的鼻過敏患者會合併氣喘，一旦發作是很可能致命的，而7成的氣喘患者也會有過敏性鼻炎。

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(中時電子報)