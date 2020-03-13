線上購物現金回饋平台ShopBack獲得由淡馬錫控股(Temasek Holdings)領投的新一輪資金，共計7,500萬美元，包括Rakuten、EDBI、EV Growth、Cornerstone Ventures及33 Capital在內的既有投資者，都參與本輪投資。累計自2014年成立至今，ShopBack募資總額為1.13億美元。

新一輪資金將投注在優化技術基礎架構及資料擴充延展性，以提供更深入的市場分析及數據，ShopBack表示，這將有助於擬訂發展策略，同時趨動既有市場持續成長及開發具有潛力的新市場。

ShopBack業務拓展橫跨亞太區新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、台灣、泰國、澳洲、越南等八個市場，為超過1,900萬使用者提供線上購物現金回饋的服務，涵蓋的商家類別包括：綜合性電商、旅遊、時尚、3C、美食外送等，共計2,500家合作夥伴。

目前ShopBack在新加坡、台灣和越南設立三個研發團隊，共有150多名工程師，數據和產品管理人才。ShopBack是東南亞首先開發App-to-App，也是第一個提供無縫接軌優質體驗的線上購物現金回饋平台。

2019年是ShopBack台灣豐收成長的一年，會員數達200萬人，第4季電商旺季創造GMV 50億元的佳績，每日為合作商家帶來5萬筆訂單，平均客單為新台幣2,561元。

ShopBack台灣總經理隆章琪表示，憑藉區域市場優勢，ShopBack與許多國際知名電商建立起緊密且深度的合作關係，囊括：旅遊、時尚、健康營養、美食外送、3Ｃ等類別，取得許多國際品牌在台灣、甚至全亞洲獨家合作的機會，並提供高額現金回饋，為用戶帶來豐富的跨境電商購物回饋選擇。同時持續深耕在地夥伴關係，2019年ShopBack迎來PChome 24h購物、蝦皮商城兩家重量級電商，打造更完整的購物服務，以最實際的現金回饋來獎勵用戶。

台灣消費市場成熟，2019年ShopBack台灣擴充旅遊電商合作商家，完成全旅遊預訂，皆能賺取現金回饋的購物體驗。隨著台灣消費習慣改變，2019年美食外送服務使用普及、實體量販通路積極開拓線上購物等情況，ShopBack也善用分級策略，讓大型電商帶領新進合作商家訂單成長奏效，以行銷活動鼓勵消費者跨類別購買，達到同步拉抬訂單的目標。

台灣因電商、網路環境成熟，台灣在「行動優先(App-first)」策略下，已與許多知名商家完成串接合作，包括：PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo!奇摩購物中心、生活市集、淘寶、天貓、Booking.com、agoda、Klook等，預計2020年將會串接更多商家，積極建構讓消費者可以無縫接軌使用App下單的現金回饋體驗。

(時報資訊)