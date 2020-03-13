繼周四美股跳崖式暴跌後，目前美股期貨走勢顯示周五華爾街股市恐將無法止血，準備迎來另一個13號「黑色星期五」。

截至目前，E-MINI道瓊指數期貨跌629點或2.98%，為20456點。標普500指數期貨跌9.90%，E-MINI標普500期貨跌2.55%。那斯達克100期貨跌2.90%。

世界衛生組織（WHO）宣布新冠狀病毒疫情已經演變為全球大流行，隨後美國總統川普宣布對歐洲（除英國以外）全面實施旅行禁令，以遏阻疫情持續擴大，投資人對疫情發展與經濟影響的恐慌情緒急速升高。

周四道瓊工業指數跌2,352.6點或9.99%，為21,200.62點，刷新1987年10月「黑色星期一」以來最大單日跌幅。標普500指數收跌9.51%，那斯達克指數收跌9.43%，兩大指數與16個交易日前創下的歷史收盤高點相比已下跌逾25%，緊接著道瓊指數之後墜入熊市，宣告美國史上最長的牛市畫下句點。

(時報資訊)