新冠肺炎疫情於全球持續延燒，公主遊輪美國總公司基於慎重考量，宣布即日起主動暫停全球營運2個月，將影響旗下18艘郵輪自3月12日至5月10日出發的航次。賓客已支付款項可全數轉移至未來選擇航程，並獲贈未來航程消費金。

公主遊輪表示，若賓客目前正搭乘公主遊輪、且航程將在未來5天內結束者，為避免後續旅行中斷，將依原訂計畫繼續航行。若目前正在進行、但預定3月17日後才結束的航程，會選擇對賓客最方便的地點提早結束航程，將盡其所能提供最大照護，讓每個人安全返家。

公主遊輪指出，受此政策影響的賓客，可將已支付款項全數轉移至未來選擇的其他航程，並將獲贈未來航程消費金，用於支付未來遊輪假期費用或船上消費使用。此項補償措施可溯及過往，自2月4日起以後付清尾款且取消行程的賓客亦可適用。

公主遊輪表示，未來航程消費金可使用在2022年5月1日前的所有出發航程，若無法接受此補償措施，亦可在Princess.com線上申請現金退費。集團亦將協助旅行社業者解決後續取消航程問題，包括已全額付清但被取消的航程，和提供全額的未來航程消費金。

公主遊輪全球總裁斯瓦茲（Jan Swartz）透過YouTube表示，選擇大膽自主暫停旗下所有遊輪營運，是為了向忠實賓客、船上團隊及全球合作夥伴說明，公主遊輪非常重視所有共同出航和業務合作夥伴的健康、安全與福祉，對在世界各地停靠的國家和地區亦然。

史瓦茲表示，即便這是非常困難的決定，仍堅信這是對的方向，與公司的核心價值並行不悖。長期以來盡心盡力服務船上賓客的所有公主遊輪員工，會利用這段時間為船隊未來的順利回歸做最好的準備，再次為賓客帶來無與倫比的假期體驗。

(時報資訊)