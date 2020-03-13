《期交所》小型臺指等期貨，調整契約保證金 11:082020/03/13 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 期交所今日公告調整小型臺指期貨契約(MTX)、臺股期貨契約(TX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、布蘭特原油期貨契約(BRF)及臺指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自109年3月13日一般交易時段結束後起實施。 (時報資訊) #期貨契約 #保證金 #風險 #契約 #期交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 NGO質疑 勞權不應受限共識 04:102020/03/09 社會新聞 南港生態綠廊規畫案招標 最快明上半年動工 16:402020/03/09 生活 專家傳真－空中巴士行賄案 天價和解金的啟示 04:102020/03/10 產業特刊 觀念平台－與時俱進的動態替代匯率避險與金融監理 04:102020/03/10 產業特刊 南港生態綠廊 拚3年完工 04:102020/03/10 地方新聞 賣不到2千億 壽險前二月保費 創四年新低 04:102020/03/11 金融．稅務 近百家口罩、酒精廠用電超量 台電不追加倍電費 23:312020/03/11 財經 台指期夜盤跌破萬點大關 期交所13日盤後調高保證金 23:432020/03/12 財經 上海原油期貨 保證金調整為11％ 04:092020/03/13 焦點新聞 指數震盪大 期交所調高主力商品保證金 04:102020/03/13 證券．權證 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 台積電低檔被瘋搶？台股止跌仍需看權王臉色 - 財經 - 工商 傳國安基金下午開會 進場機率大？ - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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