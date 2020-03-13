期交所今日公告調整小型臺指期貨契約(MTX)、臺股期貨契約(TX)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、布蘭特原油期貨契約(BRF)及臺指選擇權契約(TXO)的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自109年3月13日一般交易時段結束後起實施。

(時報資訊)