歐美新冠肺炎疫情升溫，全球恐慌指數升高，美股再度遭到血洗，收盤三大指數狂瀉逾9%，道瓊收在21200.62點，暴跌2352.6點，創下歷史最大跌點，跌幅高達9.99%，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅，歐股也應聲崩跌11.5%，今亞股也呈現雪崩式重挫，日韓股跌幅7~8%，台股今開盤前儘管有財政部長蘇建榮親上火線喊話，國安基金隨時就「備戰狀態」，但卻無法拯救台股，開盤即跳空大跌，一度重挫逾700點，指數摜破萬點，最低觸9636點，其後在權值龍頭股跌幅收斂下，指數回到9800點以上，開盤約90分鐘，成交量已經來到1500億元，全天成交量上看3000億元。

目前台股年線已經跌破第五天，加上歐美股市的年線已經呈現下彎，恐已難擋進入「熊市」，全球經濟進入非常時期。美股暴跌，回顧歷史經驗，國安基金自2000年以來有6次進場護盤，財政部長蘇建榮罕見在盤前大動作召開記者會，親上火線信心喊話，他表示，台灣疫情控制得宜，基本面良好，本益比及殖利率佳，投資人不必過分擔憂，國安基金隨時就「備戰狀態」，惟依舊無法安撫市場恐慌情緒，台股早盤一舉摜破萬點，最低觸9636點。

今台股開盤一度有高達近80檔個股殺到跌停，權值三大指標股，股王大立光(3008)開盤重挫9%，開盤40分鐘後跌幅開始收斂，盤中跌幅回到6%，台積電(2330)開盤下挫6%，盤中也收斂到3.7%左右，鴻海(2317)儘管有郭台銘喊話大陸廠區復工不擔心，但依舊難敵受股災，開盤直接跌破70元，盤中跌幅略回穩到4.5%附近。

其餘抗跌指標中，有聯發科(2454)的開低後回穩，快速回到跌幅1%附近，大型權指股在開盤重挫後的跌幅收斂，成為台股股災中的穩定力量，另外，PCB族群金像電(2368)盤中更是逆勢翻紅拉高漲2%。

分析師表示，昨日美國宣布禁歐令，且疫情擴大至明星及球星、所有職業球賽及重大展覽宣告暫停，將嚴重衝擊消費，考量疫情全球蔓延，各國央行救市政策難有成效，市場信心脆弱，加上今晨美股再度熔斷重挫，台股預期在疫情出現明顯緩和跡象前，指數仍將維持偏弱的修正行情，在全球系統性風險急速上升的情況下，連基本面相對穩健的強勢股也出現補跌，未來要觀察的重點仍是歐美疫情的變化、油價能否快速回升。

(時報資訊)