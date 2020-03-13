新冠肺炎疫情席捲全球，台灣疫情雖然在掌握中，但已為房市投下不確定因素，影響今年329案量，根據數字科技旗下的591新建案統計，329檔期六都、新竹推案量約4700億元，較去年同期衰退近兩成；觀察各縣市狀況推案量能跟疫情息息相關，確診病例較多的北部，推案量均下滑，疫情相對不嚴重的中南部反倒案量維持增長，其中台南受惠於區域造鎮案加持，整體案量翻漲兩倍，成為今年329檔期的黑馬地區。

今年329檔期受到疫情「黑天鵝」影響，各縣市反應大不同，首善之都北市整體推案同期相比略減4%，這次推案集中在信義區精華地段，像是「宏築信義」、「信松廣場」指標案進場，就是想趁此波台商「滯台潮」，抓緊高階族群置產需求。去年329推案破千億元的新北市，今年卻是疫情重災區，量縮最多下滑44%幾乎腰斬，主要是疫情爆發以來，案場來人減少，影響建商代銷此時進場信心，本檔期就有許多重劃區指標案決定延後進場。

不過新店央北重劃區在這波疫情之下，反倒有潤泰、長虹及大陸建設等知名上市建商，主要是因對於本身建商品牌及產品規劃有信心，勇於進場。桃園市今年整體案量下降，主要是舊市區及小檜溪重劃區等區內指標案避開疫情暫緩進場，因此略縮近3成，所幸龜山A7重劃區量能依舊。北台灣推案量唯一成長的新竹縣市，增漲兩成，則是歸功於重劃區案量。

六都之中唯一突破千億元案量的台中，今年與去年同期相比小幅成長8%，似乎不受疫情影響，推案熱區除了集中在今年底即將通車的捷運綠線沿線及北屯機捷特區外，豪宅產品也不畏疫情勇敢進場，在地豪宅建商寶輝、聯聚今年檔期在七期重劃區推案，少有的精華地段，且兩案均為預售階段就進場試水溫可見信心十足。

整體案量成長超過兩倍台南市，漲勢驚人，主要是因南部確診病例較少，市場相對穩定，看屋人潮並未受影響，建商推案信心足夠。成長破4成的高雄市，同樣疫情未對房市有太大影響，今年在各區都有大量體個案，且多為知名品牌建商，像是京城建設在三多商圈推出「世界心」2~3房產品，首購熱區楠梓區則是太子建設推出總銷60億元的「太子城」，成屋銷售且鄰近楠梓國中小學，因為品牌加持開價逼近2字頭，考驗當地購屋客接受度。

(時報資訊)