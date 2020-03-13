台積電今開低後，目前持續在盤下整理，不過，令人玩味的是，台電積早市一度大跌至272.5元，目前迄上午10：37係暫報285元，成交量放大至7.7萬張以上，顯示逢低卡位者大有人在，業內解讀不排除係公營法人、官股券商在低檔護盤。唯據側面了解，部分業內實戶、中實戶等市場大戶，也多在低檔虎視眈眈。

台積電在新冠肺炎疫情持續於全球擴大之際，迄目前並沒有修正財測重量級企業，可謂給予市場一劑鎮靜劑，即投資要淡定，不要恐慌，若跟市場追高殺低，難免被兩面打巴掌。由於台積電2月營收仍屬歷年來同期新高，顯示高階奈米製程的需求依然活絡，在5G、高速運算、AI與電動車等市場需求仍看俏下，該股中期基本面仍普被法人肯定。

目前看起來，台積電止跌與否，仍攸關大盤下修能否喊煞車關鍵，現下10年線在9114點附近，近期雖不排除盤勢持續向該關卡測試底部區，但若依此概算台股跌幅，還有不小空間，或係短線市場賣壓仍相對沈重主因。

不過，台積電逢低卡位者，似愈來愈有人大膽逢低承接，即便外資持續調節，但籌碼良性換手可期，後市不必過分悲觀。

(工商 )