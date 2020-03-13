立法院13日處理行政院版「國土計畫法」修正草案付委，在野黨提案退回程序委員會，遭民進黨反對，表決中國民黨立委舉出「拒絕修惡國土計畫法」等標語，但民進黨以人數優勢否決在野黨提案，順利將「國土計畫法」修正草案付委審查。(圖文／姚志平)

(中時 )