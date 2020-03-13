國土法修正草案 立院通過付委 11:462020/03/13 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國土計畫法修正草案付委，立委有異議。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院13日處理行政院版「國土計畫法」修正草案付委，在野黨提案退回程序委員會，遭民進黨反對，表決中國民黨立委舉出「拒絕修惡國土計畫法」等標語，但民進黨以人數優勢否決在野黨提案，順利將「國土計畫法」修正草案付委審查。(圖文／姚志平) (中時 ) #畫法 #國土 #計畫 #草案 #提案 也許您會感興趣 推薦閱讀 【綁樁9千億3】大南方計畫「錢不是問題」 2022選戰前菜上桌 09:442020/03/10 政治 【綁樁9千億4】公帑跟著支持者走？ 在野黨聯手高呼反對 09:432020/03/10 政治 國土計畫法修法未排入立法院會議程 營建署再澄清正當性 17:332020/03/10 政治 立院爭吵國土計畫法修正案 營建署：絕非炒地皮 18:092020/03/10 政治 全球網友用50餘種語言傳播防疫知識 21:532020/03/10 兩岸 油價崩跌 衝擊再生能源發展 04:102020/03/12 全球財經 勞保年改將重新思考 04:102020/03/12 生活新聞 綠黨團將提國土法修正版 04:102020/03/12 政治要聞 國土法修法遭批「開後門」 綠黨團明提版本修正這些爭議 19:382020/03/12 政治 國土計畫法修正草案 在野反彈聲中確定付委 10:442020/03/13 政治 政治熱門新聞 蔡宜芳竟跟情夫玩真的？遭直擊眼神落寞、拖行李箱直奔… - 政治 蔡宜芳不倫戀為何曝光？周玉蔻爆背後原因 - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。