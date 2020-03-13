台南30歲李姓男子，11日在臉書社團公開發布兩張LINE 的對話截圖，內容指「經查證新冠肺炎第47號確診病例：為某電子設備廠南科分公司員工，出差荷蘭回台後上班又至相關公司洽公，被驗出發燒趕出廠、後來經快篩而確診…」，被民眾檢舉散布不實訊息。

遭影射的電子公司日前出面澄清與確診案例無關，警方表示，但仍造成科學園區人心惶惶，嚴重影響科學園區內企業產能及經濟損失。已足以影響公共安寧，妨礙整體防疫措施推行，顯已違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

刑事局偵查第七大隊追查，將李男傳喚到案，李男供稱，自己是因為住在南科附近，看到該則訊息後，便轉貼到臉書提醒親友注意。

根據中央流行疫情指揮中心說明，案47為荷蘭境外移入個案（南部30多歲男性），於3月2日至3月5日曾與2名同事至荷蘭出差，返國後在9日出現微燒及乾咳情形於當日就醫，因個案有國外旅遊史且出現症狀，故院方進行採檢通報，10日確診，目前收治負壓隔離病房。依案47發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查案47在荷蘭當地之行程，並持續追蹤與案47同機旅客、親友及職場、就醫接觸者之健康情形。

警方表示，李男在臉書貼文內容與中央流行疫情指揮中心公布內容明顯不符，涉嫌散播不實疫情訊息，訊後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪」移送台南地檢署偵辦。

(中時 )