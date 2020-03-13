為因應新冠肺炎疫情造成的衝擊，行政院編列600億的紓困振興特別預算，在朝野均有「萬事莫如防疫急」共識下，全案於剛剛在立法院順利完成三讀。由於蔡英文總統也已指示行政部門彙整政府預算，「移緩濟急」再加碼400億，等於政府將籌措1千億銀彈投入紓困振興。

新冠肺炎蔓延全球，為因應疫情衝擊，立法院在上月底通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」後，行政院隨即針對該條例，提出600億防疫紓困振興預算，主要由經濟部編列204億、衛福部編列169億、交通部編列167億元等，其中就包括防疫補償金18.2億元、振興抵用券20億元、藝文場所消費補助3億元等。

儘管預算規模高達600億，但在疫情衝擊的壓力下，朝野昨日在協商過程中，均未對預算有任何刪除或凍結，也沒有任何一項提案需保留表決。因此，全案在今天立法院會中，在朝野有共識的情況下已順利三讀通過。

除此之外，由於疫情已明顯在全球造成極大的經濟衝擊，蔡英文總統昨日也召開國安高層會議，指示行政部門彙整政府預算，移緩濟急及各項基金再加碼400億元，等於政府將籌措1千億投入產業紓困與振興，提振短期經濟動能。

預算經三讀後，國民黨立委兼黨主席的江啟臣表示，立法院用了最短時間通過600億預算，希望能給行政院最大空間，讓防疫人員在面對險峻疫情有最大後盾與支援。

江啟臣強調，目前行政院送出的預算內容，並沒有提出評估與衝擊報告，但立法院為了給行政部門最大空間，仍是給了這筆預算。無論如何，疫情仍在擴散當中，國際經濟情勢正大幅變動，股市與油價也大幅下跌，面對險峻的環境，行政部門有需要再深入了解面臨的狀況，才能作出最好評估，讓預算能對症下藥。

國民黨立委曾銘宗則表示，希望政府也能利用預算，對相關勞工提出相關津貼與紓困補償，做好對勞工的照顧；最重要的是，疫情要燒到什麼時候不清楚，但對照其他國家相對偏低，希望政府若有需要，可以挪用109年度預算或者是相關基金，國民黨全力支持政府做好紓困振興的工作。

(中時 )