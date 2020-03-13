知名連鎖西雅圖咖啡被控以低價羅布斯塔豆混入阿拉比卡豆銷售，犯違反食安法、刑法標示不實罪，士林地院今首次開庭，總經理劉增祥當庭否認犯罪，並稱公司有「多種」配方，基於分層負責，授權廠長處理，他不知道有混淆包裝情事。

檢察官起訴，2018年、2019年間西雅圖咖啡以「100％阿拉比卡豆」包裝標示，卻混充每公斤價格低於阿拉比卡豆40到50元的羅布斯塔豆，共計有21萬公斤，不法所得超過千萬，劉增祥在偵查中坦承犯罪，主動繳回犯罪所得1000萬，並發出道歉公告，指因貨源不足改以其他同級品替代，以及外籍同仁將咖啡豆擺錯位置，拉貨時不小心誤摻。

劉今當庭否認犯罪，並稱授權廠長，他不知道有混淆包裝的情事。而烘培組組長何家誠稱，自己是基層員工，負責烘培生豆，至於分裝過程、包裝標示、文案內容都不是他工作職掌，否認犯罪。廠務經理李志明的辯護人則稱，閱卷後與李討論再決定是否認罪。

庭末，法官諭知全案移審理庭，劉離開時不發一語，對於已經交回犯罪所得後又不認罪，辯護人表示，未來開庭將會陸續呈現事實。

(中時 )