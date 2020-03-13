新冠肺炎疫情已在全球爆發，據路透華盛頓12日的報導，美國財政部表示，G7將展開國際合作，因應疫情影響；美國財政部還在一份聲明中稱，G7保持定期聯繫，並致力於繼續開展國際合作，以應對新冠疫情對全球健康和經濟的影響。目前疫情導致全球金融市場重挫。
該聲明還指出，美國財政部負責國際事務的次長Brent McIntosh與加拿大、歐盟執委會、法國、德國、意大利、日本和英國相應官員舉行了電話會議，討論了疫情發展。
不過，即使全球聯手抗疫，日本內閣官房長官菅義偉13日仍表示，日本將如期舉辦2020年東京奧運會。而這是否會是防疫缺口不得而知，此前，美國總統川普建議推遲一年舉行。
菅義偉沒有證實或否認日本首相安倍晉三是不是在13日稍早的通話中討論過川普的推遲意見，菅義偉表示，安倍與川普就疫情話題討論了大約50分鐘，另外，他們並沒有談論日本和美國之間的旅行限制。
(旺報 )
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