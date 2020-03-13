功大學材料系教授洪飛義研究團隊與台南不織布大廠康那香公司共同研發高科技鎂布充電電池。（成功大學提供／曹婷婷台南傳真）

1元硬幣大小的鎂布電池，足以讓LED燈泡持續發亮超過36小時，而且你能想像，它竟然是布也是電池嗎？成功大學材料系教授洪飛義研究團隊與台南不織布大廠康那香公司共同研發高科技鎂布充電電池，結合鎂陶瓷粉末與不織布，1元硬幣大小的鎂布電池，可讓LED燈泡持續發亮超過36小時，既是布料更是電池，成功實現紡織結合電池的跨域想像，更是世界首創軟式、可彎折、捲繞且充放電效能優異的固態電池。

你想像過電池可以彎曲、捲繞、摺疊，看似布料一樣有韌性嗎？鑒於部份電池使用電解液，過度充電有引發爆炸的安全疑慮，這款鎂布電池不使用電解液，具高度可靠性，既安全又環保。洪飛義指出，團隊研發近４年的鎂布電池原料取得容易，同時兼具布料特性，「像千層派，逐片堆疊可提高蓄電效能，藉由多層封裝技術應可運用在電動車輛工業，開創全球固態電池新局面。」

多年來致力研究固態電池，鎂電池、鈉電池、3D列印電池的洪飛義，皆有豐碩斬獲，這回與康那香合作，從不織布成綑捲繞的存放方式獲得靈感，雙方結合粉末製程與紡織工藝專業技術，跨域攜手成功研發儲能鎂布。

洪飛義表示，檢視目前全球文獻發表不使用電解液的固態電池，多為硬式、無法彎曲或擠壓，且效能不那麼理想，成大團隊研發的鎂布電池既是高科技布料，更是世界首創軟式、可彎折、捲繞且充放電效能優異的固態電池。

鎂布電池是儲能科技領域前端技術，洪飛義說，感謝康那香公司提供技術合成，雙方合作順利圓滿，放眼世界台灣儲能鎂布至少還可領先全球2到3年，足見成大在固態電池研究領域的堅厚實力。

成大材料碩一學生侯柏脩、張又文與碩二學生賴婉婷都是生力軍。實際走訪實驗室，很難想像顏色外觀貌似活性碳口罩的鎂布電池是由灰白色鎂陶瓷粉末與純白不織布結合而成，更神奇的是，侯柏脩現場操作展示快速充電後的鎂布電池真的能讓燈泡發亮。侯柏脩說，透過實驗證實，鎂布電池能夠藉由串聯、並聯等組合方式，以供應更多電。

(中時 )