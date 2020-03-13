女星劉樂妍近年在大陸定居，最近傳出她突返台就診，還疑似住進加護病房，更有傳言指她和新冠肺炎患者有接觸史，但她否認並回應寫下：「認識我的人都知道我便秘好不好」，她向媒體透露病情，指出是自己6年前便秘動刀切過大腸，最近疑似「腸沾黏」導致發炎，才急買機票回台。

劉樂妍11日在微博發文，憤怒澄清生病主因和肺炎並無關聯，「我是湖北人，可是我是住在河北！我們三河一例都沒有，管的比台灣嚴極了。」又嗆媒體：「你們都已經幫我確診肺炎了，直接再幫我確定哪天火化就好啦！」有網友留言：「做人不要恩將仇報，才能得到別人的尊敬。不管妳熱愛祖國或討厭台灣，不可以違背良心」，劉樂妍則回自己深愛台灣，「我只撕裂台獨的心。不統就是獨」。

據《三立新聞網》報導，劉樂妍鬆口病因，還原先前在大陸肚子痛了一整天，原以為是吃太飽，最後受不了了只好買機票回台看醫生，她本來以為是胃痛，就診後發現是腸沾黏，導致腹部嚴重發炎，且強調目前病況沒有外界以為那麼嚴重，而現在她人在頭等病房休養中。

(中時電子報)