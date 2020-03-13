冠肺炎疫情蔓延全球，衝擊全球金融市場，美國股市周四狂跌兩千多點，跌幅近10%，正式墜入熊市。而今日台股開盤，截至目前為止已跌破萬點，有網友就在問現在是不是進場的時機，有許多網友認為還不到底，更有網友揶揄表示，「我OK你先買」，反正賠是你的錢不是我的錢。

台股今開盤就一洩千里，截至目前為止跌破萬點，網友iPhoneEDN於批踢踢發文表示，「這種跌法，不就算是街上都是血了嗎？大家都恐慌了484該進場，難道還有什麼利空會出嗎？沒有人能猜到低點，但如果現在買到年底應該不至於賠吧」？

底下網友紛紛表示意見，「沒錯，梭哈」、「中肯，就等你了」、「三個月後買應該可以」、「我OK你先買」、「切勿壓身家」、「我等8000再入場」、「我已經歐印了 快跟上」、「All in啦，難得的機會撿便宜」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

所謂「我OK，你先領」，是民進黨立委和民間日前發起的一項運動，希望將口罩留給使用的人。一時之間蔚為風潮。

(中時電子報)