防疫優先下，這次交接典禮冷清中不失莊重。（張孝義攝）

檢察機關首長聯合交接典禮，13日在嚴峻的新冠疫情中舉行，由於防疫優先，這次交接典禮縮小規模，沒有太多觀禮群眾，只有交接首長上台布達並由法務部長蔡清祥監交印信、宣誓；蔡清祥致詞時舉「口罩國家隊」為例，期勉首長們打造有理念、有熱情的檢察團隊。

這次的交接典禮在防疫的考量下，除了沒有安排觀禮人員，進入會場交接的首長也都先量測體溫，並發放口罩及乾洗手等防疫用品，座位安排上也採用有間隔空間的「梅花座」；同時，也省略了交接首長的致詞，只由司法院祕書長林輝煌、律師公會全聯會副祕書長許美麗致詞，縮短交接典禮時間。

蔡清祥指出，希望各位檢察長，將檢察業務視為唯一的核心業務，必須時時與基層站在一起，培養互信關係與團隊精神，帶動整個團隊，集中力量，一起打擊犯罪，就像口罩國家隊一般不計較獲利，不計較加班費，不計較便當費，義無反顧地站出來，因為大家有共同理念，有相同熱情，希望為國民解決問題。

(中時 )