目前新冠肺炎在歐洲擴散，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）示警，疫情正朝向社區性傳播發展，確診案例也不斷攀升，若持疫情持續惡化擔憂其他國家也會出現類似像義大利與中國大爆發的情形，應立即採取相對防疫措施，保護最脆弱的人群。

據《中央社》報導，歐洲疾病預防管制中心表示，針對歐洲對抗防疫措施，預期病例將會持續增長，重要的是透過減少傳播機會與加強醫療衛生系統，來保護免疫力差容易感染的人群免於受到嚴重的疾病和致命傷害。

歐洲疾病預防管制中心公布2019年新冠肺炎最新疫情報告，包括歐盟（EU）27國、英國及冰島、挪威等國全出現疫情，累計確診2萬2105例、死亡943例，其中義大利最為嚴重，病例計1萬2462例、死亡827例。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）11日表示，在病毒傳播同時，免疫力較差的人們較易感染，再加上沒有治療方法下，「大約會有6成到7成人口染病」，重點放在減緩傳播速度。

德國也建議取消聚集人數在1000人以上的聚會，包含足球賽、商展等大型活動。比利時政府也同樣建議禁止超過1000人的室內大型集會。

義大利全境封鎖後，又進一步下令，除了食品與藥局外，全國商家全部關閉；奧地利則宣布禁止義大利航班與火車入境；斯洛維尼亞也將在與義大利邊境實施控管措施。

荷蘭表示，只要有感冒、咳嗽、喉嚨痛或發燒症狀者都應待在家中、取消100人以上的活動，包括博物館、音樂廳及體育競賽等公共場所，及所有大專院校提供遠距教學課程。

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(中時電子報)