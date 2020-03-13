新冠肺炎在全球蔓延，只不過當普通民眾都在瘋搶口罩做好防疫，卻有商人已經看準商機，為世界各地的富豪們打造有錢人專屬的防疫措施！一間專門打造地下避難所的公司「Vivos Group」看準商機，將原本戰爭時期所用的地堡改裝升級，打造一個「與世隔絕」的地下空間提供客戶入住。

據《衛報》報導，「Vivos Group」是一間總部位於美國加州、專門打造地下避難所的公司，這個團隊將一個位於印第安納州、冷戰時期使用的地堡改造成可容納80人的堅固避難所；另外，公司業務同時擴展至南達科他州，他們將二戰時期留下的軍械庫，改造成575個避難所。

公司創始人維奇諾（Robert Vicino）表示，自從新冠肺炎疫情爆發後，這些避難所的銷量激增，裡頭不僅可以避難，還有酒吧、游泳池以及室內射擊場等娛樂設施；至於避難所如何收費？公司官網寫道，基本上一個人要價35000美元，且不用入會費。

疫情遍佈全球，有錢人的防疫功夫同時限制一般人的想像，除了租地堡，英國國民保健署指出，一些富豪曾出高價詢問私人診所是否願意為他們進行隱匿性的病毒測試；私人飛機訂票服務公司「PrivateFly」首席執行官特維德爾（Adam Twidell）也提到，過去幾週因為疫情關係，有關包機的需求無疑地大增，且多數都是老年人或是那些擔心在密閉空間中暴露在人群中的乘客。

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(中時電子報)