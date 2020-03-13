民眾黨新秀蔡宜芳，被爆與大近20歲的柯文哲心腹張益贍不倫戀，讓外界不解為何已婚大叔能吸引條件不錯的年輕女性，對此「情癒撩慾系作家」艾姬點出「3大優勢」，立刻引起網友熱議。

艾姬表示工作上的「保母制」很容易擦槍走火，例如學妹欣賞學長、助理崇拜主管、經紀人容易和藝人曖昩，有個共同點就是近距離相處加上「特權感」照顧，都讓女方會無意間被男方打動，此外「權力」也是魅力的一種，當男方有一定程度的社經地位時，去到餐廳吃飯都會有特別招待，自然讓女方有種虛榮感，此外若經過婚姻家庭歷練，更會散發出成熟體貼的氣息，自然在女方眼中更加分。

根據以上分析，艾姬點出已婚大叔３大優勢，就是知識專業魅力、社交經濟實力、體貼照顧能力，藉此在中年危機前抓住青春尾巴，與妹子激發熱情證明自己「還可以」，因此呼籲許多有夫之婦「很多男人50歲左右會開始不安份，妳以為沒人要的大叔，有可能別人正用得很開心」。

(中時電子報)