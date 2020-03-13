水鹿誤闖國道，被兩車連環擦撞，命喪黃泉。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道上，小客車撞到鹿，輪胎血跡斑斑。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

「天啊！怎麼有冒出了這麼大一隻」水鹿迷途國道，凌晨4點多天昏地暗，在國道3號北向184.7公里內線車道，遭兩輛小汽車連環追撞，水鹿陳屍國道上，讓人惋惜犧牲一條性命，兩名駕駛也驚魂未定，沒有受傷，輪胎血跡斑斑，表示「傷了生命，不願意碰到這種事啊！」「這種地方怎麼放鹿出來，是要害人嗎？」

國道警察調查，13日凌晨，國道3號北向北向沙鹿路段，一隻鹿疑似跳越外側邊坡護欄，進入國道主線亂竄，遭後方52歲楊性自小客車駕駛、和36歲邱姓自小客車駕駛，連環擦撞，最後鹿隻陳屍於內線車道。

這次事故，國道七隊本大隊獲通報後迅速派遣巡邏車前往排除，並通報緩撞車人員協助交管。水鹿現蹤，卻不是在山林，跑到了國道，研判不是野生，應該是人為飼養逃脫。

第七公路警察大隊大隊長李信義表示，駕駛人遇有動物在國道上亂竄時，易使驚慌或反應不及，導致嚴重事故，影響行車安全甚鉅；本起事件已責成轄管分隊賡續追查飼主。現有罰則依違反《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通」處以新台幣300至600元罰鍰，若因而造成交通事故，更須負起民事及刑事責任。

(中時 )