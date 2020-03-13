歐美地區新冠肺炎大爆發，重創市場信心，散熱個股連兩天遭逢沈重賣壓，散熱模組廠—超眾(6230)、雙鴻(3324)及均熱片廠—健策(3653)股價連兩天重挫，今天盤中股價均被打至跌停板，泰碩(3338)盤中亦大跌逾9%，紛創波段新低。

新冠肺炎疫情進入全球大流行，震撼全球股市，全球股市連番崩盤，外資法人及研調機構紛紛下調今年智慧型手機及科技產品銷售預估，超眾、雙鴻、健策及泰碩今天均遭逢沈重賣壓，雙鴻及健策股價更連兩天被打至跌停板。

不過，儘管股價重挫，法人對散熱個股並非全站在賣方，12日健策、雙鴻、超眾及泰碩均獲外資買超，顯示仍有法人逢低在撿便宜。

就業績來看，儘管有新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工影響，受惠於散熱市場應用持續擴大，雙鴻、健策及泰碩2月合併營收均優於去年同月，其中健策自結2月合併營收為4.65億元，年成長32.81%，累計前2月合併營收為10.17億元，年成長18.93%；雙鴻2月合併營收為5.71億元，年成長4.66%，累計前2月合併營收為13.11億元，年減12.23。

泰碩2月合併營收為2.5億元，年成長22%，累計前2月合併營收為5.55億元，年成長0.24%，在大陸加速啟動5G基礎建設下，泰碩預估，業績可望自第2季逐步恢復正常。

(時報資訊)