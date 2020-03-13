威潤(6465)2019年每股小賺0.04元，董事會也訂於6月3日召開股東常會，全面改選董事，威潤表示，考量大型專案之資金需求增加，擬不發放股利，展望後市，北美、日本市場仍將扮演推動威潤營運的重要引擎，也正積極擴大產品佈局與開展各式策略結盟，預計今年下半年營運表現將優於上半年，全年營收、獲利也將優於去年。

威潤2019年第四季單季營收淨額為8780萬元，年增加63.68%，季增加59.43%，以2019年全年營收來看，威潤2019年全年營收淨額為2.63億元，年增加32.75%，稅後淨利為121萬元，較2018年的93萬元增加31.14%，全年每股盈餘為0.04元，毛利率仍站穩40.03%，純益率為0.46%。

威潤2019年營收主要來自各ODM專案之NRE，佔比相對較低，僅約8%。除了北美、日本市場外，其餘市場佔比分別為歐洲15%、亞太13%、拉丁美洲10%、中東4%、非洲2%。

威潤表示，雖然2019年營業收入及營業毛利均優於2018年之表現，然為因應未來發展需求，強化於北美、日本市場的人力佈局並持續積極擴大研發、業務等專業人才聘用，2019年營業費用較2018年增加，此外，北美、日本市場多個大型ODM專案因專案需求相對複雜導致產品導入量產時間較長，實際營收的挹注尚未於2019年顯現，整體營收表現未如預期，但在接案上仍有進展，包括協助日本某知名車廠北美分公司開發車聯網通訊盒(Telematics Box,T-Box)而順利取得前裝市場入場券、奪下日本第二大機車製造商專案訂單、正式取得日本最大的汽車零件製造商的供應商資格、榮獲台灣精品獎肯定等。

威潤表示，除了既有的車用衛星定位監控業務外，將聚焦車聯網通訊盒、車載資通訊垂直市場軟硬整合方案及物聯網三大領域。在既有的車用衛星定位監控業務領域，北美3G轉4G換機潮將成為推升營運的主要動能，目前多家有換機需求的北美大型系統整合商已在積極測試威潤科技4G產品，相關效益有望自下半年開始顯現。

在車聯網通訊盒方面，威潤已藉由承接日本某知名車廠北美分公司車聯網通訊盒開發案，建立完善且符合車廠要求的設計開發流程。車聯網通訊盒產品訂單不僅裝機數量大，訂單能見度也相對明朗 ，目前威潤正積極與日本一階供應商洽談合作，爭取進一步打入車廠供應鏈。在車載資通訊垂直市場軟硬整合方案部分，車載視訊(Video Telematics)解決方案將是發展重點。

威潤指出，車載視訊解決方案在北美、日本市場需求具有潛力，威潤計畫以策略結盟方式共同開發相應解決方案，全力打進北美、日本等高端市場，日前威潤已宣布與信驊(5274)、勝捷光電策略結盟，目前也正積極與國內某大光電集團成立之系統部門洽談策略結盟，共同搶攻車載視訊市場商機。

威潤也強調，建構多引擎成長動能一直是公司努力的目標，以目前掌握到的機會及市場的需求來看，預估下半年營運表現將優於上半年，全年營收及獲利可望優於去年。

(時報資訊)