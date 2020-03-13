網石公司(Netmarble Corporation)手機遊戲「七大罪：光與暗之交戰」，從3月3日推出至今一個星期，已累積超過300萬人次下載。「七大罪：光與暗之交戰」將「七大罪」的故事及冒險旅程，轉變成高度互動、娛樂性十足的手機遊戲體驗。台灣由棒辣椒(6468)負責在地化服務，辣椒(4946)目前還持有棒辣椒6.19％股權。

根據App Annie資料顯示，該款遊戲推出後就深受玩家喜愛，並在各國傳出捷報，遊戲推出的48小時內，榮登台灣App Store、Google Play雙平台下載排行榜冠軍的佳績；同時在香港，也拿下雙平台遊戲下載排行榜榮獲雙料冠軍。

網石公司表示，能獲得成功代表著公司致力於突破手機遊玩體驗的限制，包含透過與全球知名IP合作，並將高畫質3D畫面和創新的遊戲系統移植到手機平台之中。

「七大罪：光與暗之交戰」2019年6月在韓國、日本推出時便獲得熱烈迴響；而這股成功也延續到了全球市場，自3月3日推出以來，累積在全球共有300萬下載數；同時也在推出的首周內，在全球62個地區的iOS平台下載排行榜榮登前10名。

(時報資訊)